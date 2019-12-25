Передвижные комплексы зафиксировали в Петербурге более 100 тысяч нарушений ПДД

Адреса работы всех передвижных комплексов в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Более 100 тысяч нарушений ПДД менее чем за месяц работы зафиксировали новые передвижные комплексы фотовидеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Всеми передвижными комплексами в Петербурге сейчас управляет Городской мониторинговый центр. На данный момент в городе работает 20 таких комплексов, в ближайшее время их количество возрастет до 40. С помощью комплексов удается фиксировать превышение скорости на аварийно-опасных участках.

Адреса работы всех передвижных комплексов в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Водителям напоминают, что для работы передвижных комплексов фотовидеофиксации в черте города не требуется установка предупреждающих знаков непосредственно возле самих комплексов. Такой знак должен стоять только при въезде в населенный пункт.

Фото: Piter.tv