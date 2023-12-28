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При инспекции завода на Парнасе экологи выявили нарушения
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При инспекции завода на Парнасе экологи выявили нарушения

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В настоящее время на указанной территории работает ООО "Завод ЖБИ Контеон".

Внеплановая проверка, которую провел комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга по согласованию с городской прокуратурой, выявила ряд серьезных экологических нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На возможное загрязнение атмосферного воздуха с промышленной территории пожаловались жители Выборгского района. Располагавшийся на производственной площадке ранее ООО "Завод ЖБИ Аврора" неоднократно привлекался к ответственности за нарушения требований природоохранного законодательства. Завод переехал на новую площадку.

В настоящее время на указанной территории работает ООО "Завод ЖБИ Контеон". 

В ходе проверки инспекторы установили факт несоблюдения обязательных требований в сфере охраны окружающей среды: несоответствия в инвентаризации выбросов и их источников, нарушения при эксплуатации установок очистки газов при работе твердотопливного котла, отсутствие постановки на государственный учет объекта негативного воздействия на окружающую среду.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга

По результатам проверки юридическому лицу выдали предписание об устранении нарушений в течение трех месяцев, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Мы будем пристально следить за выполнением предписаний, чтобы убедиться в устранении всех нарушений и предотвратить дальнейшее негативное воздействие на окружающую среду.

Александр Кучаев, первый заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти пресечена незаконная деятельность мусорных полигонов.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга

Теги: загрязнение воздуха, парнас
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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