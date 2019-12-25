В рамках температурных испытаний в Петербурге устранили 47 нарушений на сетях теплоснабжения

Мероприятия длились с 25 марта по 30 апреля, температура теплоносителя во время испытаний достигала 130 градусов.

В Петербурге завершены температурные испытания. В итоге обнаружены и устранены 47 технологических нарушений на сетях теплоснабжения, рассказали в городском комитете по энергетике.

Мероприятия длились с 25 марта по 30 апреля, температура теплоносителя во время испытаний достигала 130 градусов. Это позволило выявить ненадежные участки тепловых сетей и не допустить развитие дефектов.

АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Петербурга" провели 44 температурных испытания в 15 районах. Специалисты первой организации предотвратили 10 нарушений, заменив свыше 20 метров ненадежных трубопроводов. Бригады "Теплосети" предупредили развитие еще 33 дефекта, обновив более 100 метров труб. ООО "Петербургтеплоэнерго" провело 43 испытания (три дефекта), ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" проверило свыше 40 километров сетей, дефектов не нашли.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга