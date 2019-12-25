За выходные в ООПТ Ленобласти выписали почти 40 штрафов

За минувшие выходные государственные инспекторы, патрулирующие особо охраняемые природные территории (ООПТ) Ленинградской области, составили 39 протоколов по статье 8.39 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов..."). Как сообщили в пресс-службе ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области", с наступлением летнего сезона число подобных нарушений традиционно возрастает.
В ходе рейдов были зафиксированы такие нарушения, как несанкционированный проезд на автомобилях и мотоциклах, установка палаток в неположенных местах, разведение костров вне оборудованных площадок и нарушение правил любительского рыболовства.
География проверок охватила сразу несколько ценных природных зон региона. Нарушения выявлены в девяти государственных природных заказниках, а также на территориях природного парка "Токсовский" и памятников природы "Саблинский" и "Колтушские высоты".
Ранее мы сообщили о том, что за длинные выходные инспекторы выявили почти 60 нарушений на ООПТ Ленобласти.
Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"
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