За выходные в ООПТ Ленобласти выписали почти 40 штрафов

География проверок охватила сразу несколько ценных природных зон региона.

За минувшие выходные государственные инспекторы, патрулирующие особо охраняемые природные территории (ООПТ) Ленинградской области, составили 39 протоколов по статье 8.39 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов..."). Как сообщили в пресс-службе ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области", с наступлением летнего сезона число подобных нарушений традиционно возрастает.

В ходе рейдов были зафиксированы такие нарушения, как несанкционированный проезд на автомобилях и мотоциклах, установка палаток в неположенных местах, разведение костров вне оборудованных площадок и нарушение правил любительского рыболовства.

География проверок охватила сразу несколько ценных природных зон региона. Нарушения выявлены в девяти государственных природных заказниках, а также на территориях природного парка "Токсовский" и памятников природы "Саблинский" и "Колтушские высоты".

Ранее мы сообщили о том, что за длинные выходные инспекторы выявили почти 60 нарушений на ООПТ Ленобласти.

Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"