Бастрыкин заинтересовался телевизионным сюжетом о квартирном споре в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе проверки по факту возможного нарушения жилищных прав жителей Ленинградской области. Поводом для поручения стал сюжет, вышедший в эфире федерального телеканала.

В материале рассказывалось о семейной паре, которой была предоставлена квартира, однако право собственности на это жилье оспаривает другая женщина.

В настоящее время следственные органы СК России по Ленинградской области проводят процессуальную проверку по данному инциденту. Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий").

Глава ГСУ СК РФ будет проинформирован о результатах разбирательства и доводах, изложенных в телевизионном сюжете.

