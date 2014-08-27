Бастрыкин проверил строительство кадетского корпуса СК в Петергофе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Петербург проинспектировал строительство ведомственного кадетского корпуса в Петергофе. Глава СК лично осмотрел учебный корпус со спортзалом и бассейном, будущее общежитие для воспитанников, а также прилегающую территорию, сообщили в пресс-службе ведомства.

После осмотра состоялось оперативное совещание, на котором застройщики и ответственные лица отчитались о текущем прогрессе работ, выполнении предыдущих поручений и соблюдении графиков строительства. В мероприятии приняли участие руководители ключевых подразделений Следственного комитета, в том числе заместитель председателя СК России – руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов и руководитель Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Павел Выменец.

Бастрыкин подчеркнул важность неукоснительного следования техническим стандартам и требованиям к качеству работ, отметив, что это — основа безопасности и комфорта для будущих кадет. По итогам проверки глава ведомства дал дополнительные поручения, направленные на своевременное и качественное заершение строительства.

Ранее глава СК РФ докладывал президенту Владимиру Путину об инициативе создания в Санкт-Петербурге кадетского корпуса, специализирующегося на морском деле, поскольку около 500 следователей работают по вопросам, связанным с флотом. На территории нового комплекса, который возводится при участии военных строителей Минобороны, планируется разместить не только учебные классы, но и современный спортивный комплекс с бассейном, столовую и общежитие на 420 учащихся.

Фото: пресс-служба СК РФ