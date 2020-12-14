  1. Главная
В Петергофе водитель Renault собрал "букет" нарушений за одну поездку

В Петергофе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали водителя, который собрал "букет" нарушений за одну поездку. 

Мужчину на автомобиле Renault заснял видеорегистратор очевидца. Нарушитель двигался на запрещающий сигнал светофора, оказался на "встречке", а также выехал на перекресток за стоп-линию на "красный". 

Был установлен 33-летний лихач, на него составлены административные материалы по ст. 12.12 и 12.15 КоАП РФ. Также он имел признаки опьянения, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование. 

Ранее мы рассказывали о том, что лихач пересек двойную сплошную при совершении обгона на Конторской. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

