В Петергофе водитель Renault собрал "букет" нарушений за одну поездку

Был установлен 33-летний лихач, на него составлены административные материалы по ст. 12.12 и 12.15 КоАП РФ.

В Петергофе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали водителя, который собрал "букет" нарушений за одну поездку.

Мужчину на автомобиле Renault заснял видеорегистратор очевидца. Нарушитель двигался на запрещающий сигнал светофора, оказался на "встречке", а также выехал на перекресток за стоп-линию на "красный".

Был установлен 33-летний лихач, на него составлены административные материалы по ст. 12.12 и 12.15 КоАП РФ. Также он имел признаки опьянения, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее мы рассказывали о том, что лихач пересек двойную сплошную при совершении обгона на Конторской.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти