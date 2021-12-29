Эксперты прокомментировали предложение Нарусовой ужесточить наказание за пытки

Эксперты считают, что, скорее всего, ее инициативу примут.

Сенатор Людмила Нарусова предложила лишать свободы на срок до 15 лет за пытки. Сейчас законопроект рассматривает Госдума. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что документ интересен двумя моментами.

Во-первых, инициатива не встречает возражений на самом верху. Эксперты предполагают, что это связано со статусом Нарусовой. В связи с этим усиление ответственности за пытки даже по сравнению с декабрьским законопроектом, скорее всего, Крашенинникова и Клишаса будет поддержано.

Во-вторых, нужно увидеть механизм, который позволит увеличить раскрываемость дел о пытках.

В тюрьме, помимо способов доноса, очевидно важны и условия содержания – уменьшающие вероятность формирования "пресс-хат" и повышающие уровень контроля за заключенными, как со стороны администрации, так и со стороны независимых структур, которые должны иметь доступ к тем же камерам наблюдения. считают эксперты.

Таким образом, нужно не только увеличивать сроки, но и бороться с самими пытками в тюрьмах.

Фото: Piter.tv