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Эксперты прокомментировали предложение Нарусовой ужесточить наказание за пытки
Сегодня, 9:23
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Эксперты прокомментировали предложение Нарусовой ужесточить наказание за пытки

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Эксперты считают, что, скорее всего, ее инициативу примут.

Сенатор Людмила Нарусова предложила лишать свободы на срок до 15 лет за пытки. Сейчас законопроект рассматривает Госдума. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что документ интересен двумя моментами.

Во-первых, инициатива не встречает возражений на самом верху. Эксперты предполагают, что это связано со статусом Нарусовой. В связи с этим  усиление ответственности за пытки даже по сравнению с декабрьским законопроектом, скорее всего, Крашенинникова и Клишаса будет поддержано. 

Во-вторых, нужно увидеть механизм, который позволит увеличить раскрываемость дел о пытках. 

В тюрьме, помимо способов доноса, очевидно важны и условия содержания – уменьшающие вероятность формирования "пресс-хат" и повышающие уровень контроля за заключенными, как со стороны администрации, так и со стороны независимых структур, которые должны иметь доступ к тем же камерам наблюдения.

считают эксперты.

Таким образом, нужно не только увеличивать сроки, но и бороться с самими пытками в тюрьмах. 

Фото: Piter.tv

Теги: нарусова, пытки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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