Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, отправлявший наркотики по почте

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца Ставропольского края, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в период с января 2023 года по 2025-й фигурант продавал наркотики в теневом сегменте интернета. В чатах покупатели указывали персональные данные для формирования почтовых отправлений с запрещенными веществами. После обвиняемый, используя несуществующие данные и маскируя посылки как "приглашение на свадьбу", отправлял заказчикам "запрещенку". Кроме того, для жителей Северной столицы и Ленобласти он делал закладки.

При обыске в квартире на Гражданском проспекте обнаружены кокаин, гашиш и мефедрон, фасовочные принадлежности, почтовые конверты, марки и свадебные открытки-приглашения. В настоящее время установлено 194 эпизода преступной деятельности.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга