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В Лужском районе на даче у петербуржца нашли нарколабораторию
Сегодня, 13:46
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В Лужском районе на даче у петербуржца нашли нарколабораторию

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Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Дело передали в суд. 

В Лужском районе Ленобласти правоохранители обнаружили нарколабораторию в одном из частных домов. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Фигурантами стали два петербуржца. Об этом сообщили в  пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следователей, мужчины производили мефедрон с сентября по ноябрь 2021 года. На даче одного из них стражи порядка нашли 13 кг синтетического наркотика.

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Дело передали в суд. 

Ранее на Piter.tv: на Ропшинском шоссе лазурный автобус застрял на разделительной полосе и перекрыл проезд.

Фото: Piter.tv

Теги: нарколаборатория, наркотики, производили мефедрон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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