В Лужском районе на даче у петербуржца нашли нарколабораторию

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Дело передали в суд.

В Лужском районе Ленобласти правоохранители обнаружили нарколабораторию в одном из частных домов. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Фигурантами стали два петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следователей, мужчины производили мефедрон с сентября по ноябрь 2021 года. На даче одного из них стражи порядка нашли 13 кг синтетического наркотика.

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Дело передали в суд.

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Фото: Piter.tv