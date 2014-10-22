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На проспекте Ветеранов правоохранители задержали женщину с 19 закладками
Сегодня, 15:42
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На проспекте Ветеранов правоохранители задержали женщину с 19 закладками

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Эксперты выяснили, что в пакетах, которые прятала нарушительница закона на улицах города, находился метадон, гашиш и героин.

В пятницу. 20 мая, на проспекте Ветеранов стражи порядка задержали петербурженку, которая занималась распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В три часа ночи у дома № 171 "закладчицу" остановили сотрудники полиции. У нее силовики нашли 19 свертков с неизвестным веществом. Петербурженку доставили в участок. 

Эксперты выяснили, что в пакетах, которые прятала нарушительница закона на улицах города, находился метадон, гашиш и героин. Всего у женщины было около 1 кг наркотиков. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. 44-летняя подозреваемая сейчас находится в изоляторе. 

Ранее на Piter.tv: в течение двух месяцев житель Щеглово занимался любовью с 13-летней школьницей в машине.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, закладки, наркотики, полиция, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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