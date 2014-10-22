На проспекте Ветеранов правоохранители задержали женщину с 19 закладками

Эксперты выяснили, что в пакетах, которые прятала нарушительница закона на улицах города, находился метадон, гашиш и героин.

В пятницу. 20 мая, на проспекте Ветеранов стражи порядка задержали петербурженку, которая занималась распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В три часа ночи у дома № 171 "закладчицу" остановили сотрудники полиции. У нее силовики нашли 19 свертков с неизвестным веществом. Петербурженку доставили в участок.

Эксперты выяснили, что в пакетах, которые прятала нарушительница закона на улицах города, находился метадон, гашиш и героин. Всего у женщины было около 1 кг наркотиков.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. 44-летняя подозреваемая сейчас находится в изоляторе.

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Фото: Piter.tv