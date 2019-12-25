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У жителя Кингисеппа изъяли почти килограмм амфетамина
Сегодня, 8:29
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У жителя Кингисеппа изъяли почти килограмм амфетамина

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Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Около килограмма амфетамина изъяли полицейские в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России. 

Были задержаны 42-летний житель Кингисеппа и его 40-летний знакомый. По предварительной информации, старший из них пытался сбыть второму психотропное вещество и гашиш. Во время обследования дома злоумышленника в СНТ "Фосфорит" обнаружили и изъяли 853,9 грамма амфетамина, таблетки МДМА, гашиш, электронные весы и фасовочные материалы. 

Мужчины имеют богатое криминальное прошлое и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: на Московском вокзале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: ленобласть, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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