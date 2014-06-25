Полицией Петербурга задержан перевозивший на Tesla килограмм синтетики наркосбытчик

Известно, что 27-летний фигурант организовал свой интернет-магазин по продаже наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержание произошло у дома 17 по Богатырскому проспекту, где полицейские изъяли из автомобиля Tesla более килограмма вещества.

В салоне электрокара был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством "клефедрон" массой 1024,9 грамма. По оперативным данным, задержанный наладил бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазин и использовал автомобиль премиум-класса для доставки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские продолжают оперативные мероприятия.

Фото: Piter.TV