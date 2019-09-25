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Орех поможет очистить кровь от "плохого" холестерина
Сегодня, 15:10
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nastya960

Орех поможет очистить кровь от "плохого" холестерина

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В этих орехах содержатся ненасыщенные жиры.

Высокий уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) опасен серьезными последствиями. Это может привести к заболеваниям сердца, говорят врачи. Они рассказали о том, какие продукты могут "выгнать" излишки холестерина из крови. Об этом сообщило издание "Food.news".

Помочь с этой проблемой могут несоленые фисташки, они же могут выводить триглицериды (жировые отложения) из крови.

В этих орехах содержатся ненасыщенные жиры – олеиновая и пальмитолевые кислоты. Фисташки не только улучшают уровень холестерина, но и стабилизируют сердечный ритм.

Ранее был назван овощ, "очищающий" кровь от плохого холестерина.

Фото: pixabay

Теги: орех, холестерин
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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