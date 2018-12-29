В Нальчике четверо вооруженных ножами мужчин напали на полицейских

В сети опубликовано видео момента нападения на сотрудников полиции.

Накануне, 24 января, в Нальчике четверо мужчин напали на сотрудников полиции при исполнении.

На опубликованных кадрах видео четверо мужчин идут по улице, а затем набрасываются на полицейских при исполнении служебных обязанностей с ножами. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате ЧП один из полицейских был ранен, трое нападавших убиты. Еще один злоумышленник остался жив, но также получил ранения.

Следственные органы Кабардино-Балкарии по данному факту возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"

По версии следствия, 24 января 2019 года, примерно в 18 часов, экипаж ДПС УГИБДД МВД по КБР нес службу на углу улиц Идарова и Суворова в городе Нальчике. Во время, когда инспекторами для проверки документов была остановлена автомашина, к ним приблизились четверо шедших по тротуару мужчин. Воспользовавшись тем, что внимание инспекторов было сосредоточено на проверке автомашины, они напали на них, используя в качестве оружия ножи. СУ СК РФ по КБР

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV публиковал видео из квартиры в Балашихе, где накануне во время ремонтных работ погибли двое рабочих.

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