В Балашихе во время ремонта квартиры произошел пожар и погибли рабочие

Следком опубликовал видео из пострадавшей квартиры.

Накануне вечером, 24 января, в многоквартирном доме прозвучали два хлопка и произошел пожар.

Сообщается, что во время взрыва и пожара погибли двое рабочих, которые производили ремонт в квартире. СУ СК опубликовал видео из пострадавшей квартиры. На опубликованных кадрах видны газовые баллоны. Вероятно, рабочими была нарушена техника безопасности при проведении опасных работ.

Из-за взрыва пострадала квартира, шахта лифта и кровля здания. Рабочие погибли на месте ЧП. Управляющая компания готова к устранению последствий ЧП. Жильцы дома около полуночи смоги вернуться в свои квартиры.

Видео: СУ СК РФ