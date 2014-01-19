В деревне Мыза неизвестные избили мужчину и открыли стрельбу

У пострадавшего зафиксировали проникающее ранение и гематомы.

Полицейские Гатчинского района проводят проверку по факту травм, которые получил житель деревни Мыза. По словам мужчины, его избили, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 3 апреля позвонили из больницы с информацией о том, что к ним с проникающим ранением и гематомами обратился 48-летний пострадавший. Его состояние оценили как тяжелое. Мужчину поместили в реанимацию. До того, как состояние потерпевшего ухудшилось, он пояснил, что его избили незнакомцы, после чего выстрелили из пневматического оружия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что ударивший дежурного в отделе полиции петербуржец заплатит штраф в 80 тыс. рублей. Мужчина вину признал, раскаялся.

Фото: Piter.TV