Под Петербургом женщина ранила ножом сожителя

Полиция Ломоносовского района задержала подозреваемую в тяжком преступлении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 16 февраля правоохранителям позвонили из больницы и заявили, что к ним обратился 36-летний мужчина. У него зафиксировали резанную рану плеча. Пострадавший был госпитализирован.

В тот же день поймали 37-летнюю сожительницу потерпевшего. В частном доме в ДНП "Брусничное" в результате пьяной ссоры она напала на него с ножом. По факту происшествия организована проверка.

