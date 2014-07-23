  1. Главная
Под Петербургом женщина ранила ножом сожителя
Сегодня, 9:56
Пострадавший был госпитализирован.

Полиция Ломоносовского района задержала подозреваемую в тяжком преступлении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 16 февраля правоохранителям позвонили из больницы и заявили, что к ним обратился 36-летний мужчина. У него зафиксировали резанную рану плеча. Пострадавший был госпитализирован. 

В тот же день поймали 37-летнюю сожительницу потерпевшего. В частном доме в ДНП "Брусничное" в результате пьяной ссоры она напала на него с ножом. По факту происшествия организована проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка напала с ножом на своего парня в Красногвардейском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

