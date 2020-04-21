  1. Главная
В колонию на 4 года отправлен ударивший ножом коллегу во Фрунзенском районе
Сегодня, 14:48
По словам пострадавшего, фигурант оскорблял его и делал замечания.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

По информации надзорного ведомства, в августе 2024 года подсудимый, находясь на улице Салова, нанес потерпевшему ранение ножом в ходе конфликта. По словам пострадавшего, фигурант оскорблял его и делал замечания. Известно, что они были коллегами. 

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчину будут судить за нападение на соседа по "коммуналке" с толкушкой и угрозы убийством. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колония, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

