В колонию на 4 года отправлен ударивший ножом коллегу во Фрунзенском районе

По словам пострадавшего, фигурант оскорблял его и делал замечания.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По информации надзорного ведомства, в августе 2024 года подсудимый, находясь на улице Салова, нанес потерпевшему ранение ножом в ходе конфликта. По словам пострадавшего, фигурант оскорблял его и делал замечания. Известно, что они были коллегами.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчину будут судить за нападение на соседа по "коммуналке" с толкушкой и угрозы убийством.

Фото: Piter.TV