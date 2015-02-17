Мужчина напал с ножами на посетителя клуба в Приморском районе

Задержанного увезли в 35-й отдел полиции, а у 45-летнего пострадавшего диагностировали резаную рану левого предплечья.

Росгвардейцы задержали 43-летнего злоумышленника в Приморском районе, напавшего с ножами на гостя ночного клуба. Последнему оказали помощь в больнице, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 7 декабря в заведении на проспекте Испытателей между посетителями возник конфликт, в ходе которого компания из нескольких мужчин оскорбила другого гостя и его спутницу. Пара покинула помещение, но оскорбленный позже вооружился двумя ножами и вернулся. Там он нашел одного из обидчиков и нанес ему удар в область плеча.

Задержанного увезли в 35-й отдел, а у 45-летнего пострадавшего диагностировали резаную рану левого предплечья.

Ранее на Piter.TV: житель Шушар с ножом ограбил магазин на Веры Слуцкой.

Фото: пресс-служба Росгвардии