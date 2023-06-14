На заводе в Выборгском районе женщину ранили стрелой из лука

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между сотрудниками завода в Выборгском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 23 июля на проходной предприятия на улице Курчатова женщину ранили стрелой из лука. Предварительно, ссора случилась с мужчиной. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а 39-летнего стрелка доставили в отдел для разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: петербуржец стрелял с балкона после радостной новости и стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV