Перед судом предстанет мужчина, распыливший перцовку в водителя в ходе конфликта на заправке в Шушарах

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего уроженца Алтайского края. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 22 апреля.

В сентябре прошлого года на заправочной станции на Московском шоссе в Шушарах между двумя водителями произошел конфликт. Мужчины спорили из-за того, кто первый будет в очереди. В ходе перепалки фигурант распылил газовый баллончик в сторону оппонента, после чего скрылся. В больнице потерпевшему диагностировали химические ожоги глаз.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

