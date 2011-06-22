  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом предстанет мужчина, распыливший перцовку в водителя в ходе конфликта на заправке в Шушарах
Сегодня, 12:47
166
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего уроженца Алтайского края. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 22 апреля. 

В сентябре прошлого года на заправочной станции на Московском шоссе в Шушарах между двумя водителями произошел конфликт. Мужчины спорили из-за того, кто первый будет в очереди. В ходе перепалки фигурант распылил газовый баллончик в сторону оппонента, после чего скрылся. В больнице потерпевшему диагностировали химические ожоги глаз. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии