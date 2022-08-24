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Конфликт с водителем автобуса №196 попал на видео

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Молодой человек проявлял агрессию и не хотел платить за проезд.

Конфликт, который произошел между пассажиром и водителем автобуса на Витебском проспекте, попал на видео. Он закончился тем, что молодой человек распылил газовый баллончик в лицо водителя, но этот момент оказался вне камер.

Напомним, пассажир нецензурно выражался в общественном транспорте, отказался платить за проезд 18 августа. На кадрах видно, как он что-то высказывал водителю, из-за чего двери пришлось неоднократно открывать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого, которым оказался житель проспекта Ветеранов, задерживали. Его отпустили из отделения под подписку о невыезде. 

Видео: Piter.tv

Теги: автобус, водитель, пассажир
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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