Конфликт с водителем автобуса №196 попал на видео

Молодой человек проявлял агрессию и не хотел платить за проезд.

Конфликт, который произошел между пассажиром и водителем автобуса на Витебском проспекте, попал на видео. Он закончился тем, что молодой человек распылил газовый баллончик в лицо водителя, но этот момент оказался вне камер.

Напомним, пассажир нецензурно выражался в общественном транспорте, отказался платить за проезд 18 августа. На кадрах видно, как он что-то высказывал водителю, из-за чего двери пришлось неоднократно открывать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого, которым оказался житель проспекта Ветеранов, задерживали. Его отпустили из отделения под подписку о невыезде.

Видео: Piter.tv