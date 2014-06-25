Рецидивист отобрал у девушки сумку на станции метро "Ладожская"

Все украденные предметы были обнаружены и впоследствии переданы владелице.

Вечером 15 декабря полиция Петербурга получила заявление от 19-летней девушки-студентки. Она рассказала, что в холле станции метрополитена "Ладожская" неизвестный напал на нее, столкнув и вырвав сумочку, содержащую сотовый телефон и наличные средства.Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Примерно спустя час сотрудники правопорядка задержали подозреваемого — 41-летнего местного жителя. Установлено, что ранее он имел неоднократные судимости, а в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все украденные предметы были обнаружены и впоследствии переданы владелице. Сейчас задержанный содержится в отделении полиции, где рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

