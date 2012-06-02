Бастрыкин заинтересован нападением на сотрудников "скорой" на Авангардной улице

В отношении мужчины заведено дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников скорой помощи в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 5 августа.

Ночью 2 августа 34-летний мужчина, доставленный в больницу на Авангардной улице, избил фельдшеров, водителя и охранника. В отношении него заведено дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Выменцу П. С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, который напал на мать с топором.

Фото: пресс-служба СК РФ