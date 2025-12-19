  1. Главная
Сегодня, 15:48
Петербуржец нанес побои сотруднице магазина на Энергетиков

Охрана заподозрила его в краже сливочного масла и остановила.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали мужчину, избившего сотрудницу магазина. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем на территорию торговой точки на проспекте Энергетиков пришел местный житель. Охрана заподозрила его в краже сливочного масла и остановила, после чего начался конфликт. Тогда злоумышленник несколько раз ударил работницу, ее госпитализировали в больницу. 

Подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью доставили в отдел. Ранее 58-летнего задержанного судили за небрежное хранение огнестрельного оружия и привлекали к административной ответственности за правонарушение в области предпринимательской деятельности. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, напавшего на незнакомца из-за очереди. 

Видео: пресс-служба Росгвардии 

