Петербуржец нанес побои сотруднице магазина на Энергетиков

Охрана заподозрила его в краже сливочного масла и остановила.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали мужчину, избившего сотрудницу магазина. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем на территорию торговой точки на проспекте Энергетиков пришел местный житель. Охрана заподозрила его в краже сливочного масла и остановила, после чего начался конфликт. Тогда злоумышленник несколько раз ударил работницу, ее госпитализировали в больницу.

Подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью доставили в отдел. Ранее 58-летнего задержанного судили за небрежное хранение огнестрельного оружия и привлекали к административной ответственности за правонарушение в области предпринимательской деятельности.

Видео: пресс-служба Росгвардии