Разыскивается мужчина, который пытался затащить школьника в подъезд в Гатчине

Полицейские разыскивают злоумышленника, который напал на школьника в Гатчине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Гатчинского района 8 декабря обратилась 40-летняя женщина, заявившая о нападении на ее 12-летнего сына на улице Достоевского. Незнакомец схватил школьника за шею и попытался затащить в подъезд. Кроме того, у ребенка выпал телефон, и напавший хотел его подобрать и скрыться. Остановил преступника прохожий: устройство было возвращено мальчику. Из-под чехла пропали 300 рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, назначены проверки.

Фото: Piter.TV