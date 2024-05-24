  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскивается мужчина, который пытался затащить школьника в подъезд в Гатчине
Сегодня, 8:48
174
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается мужчина, который пытался затащить школьника в подъезд в Гатчине

0 0

Кроме того, у ребенка выпал телефон, и напавший хотел его подобрать и скрыться.

Полицейские разыскивают злоумышленника, который напал на школьника в Гатчине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Гатчинского района 8 декабря обратилась 40-летняя женщина, заявившая о нападении на ее 12-летнего сына на улице Достоевского. Незнакомец схватил школьника за шею и попытался затащить в подъезд. Кроме того, у ребенка выпал телефон, и напавший хотел его подобрать и скрыться. Остановил преступника прохожий: устройство было возвращено мальчику. Из-под чехла пропали 300 рублей. 

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, назначены проверки. 

Ранее на Piter.TV: за разбойное нападение на магазин на Маршала Захарова задержаны нетрезвый мужчина и девочка-подросток. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии