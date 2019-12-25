В СНТ под Ропшей подростки раздели шестилетнего мальчика и порезали его одежду

В полицию обратилась мать потерпевшего.

Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по инциденту на детской площадке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 14 октября обратилась жительница одного из садоводств Ропшинского сельского поселения. По словам женщины, несколько дней назад трое подростков силой удерживали ее шестилетнего сына, раздев мальчика до нижнего белья и испортив острым предметом верхнюю одежду. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге школьник получил травму топором на мастер-классе по резьбе. Мальчика увезли в больницу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)