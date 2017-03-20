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После нападения на юношу в Петроградском районе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:53
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После нападения на юношу в Петроградском районе возбуждено уголовное дело

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту нападения на подростка в Петроградском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По данным следствия, пьяный мужчина на остановке общественного транспорта на Каменноостровском проспекте толкнул 17-летнего юношу и ударил его по лицу стеклянной бутылкой. Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями. 

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: заключен под стражу рецидивист, напавший на подростков на Рубинштейна. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: петроградский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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