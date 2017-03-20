После нападения на юношу в Петроградском районе возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту нападения на подростка в Петроградском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.
По данным следствия, пьяный мужчина на остановке общественного транспорта на Каменноостровском проспекте толкнул 17-летнего юношу и ударил его по лицу стеклянной бутылкой. Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее на Piter.TV: заключен под стражу рецидивист, напавший на подростков на Рубинштейна.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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