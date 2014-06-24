В Самаре задержан нелегальный мигрант, напавший на пенсионерку в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Вечером 14 сентября, в 17:45, полиция Всеволожского района Ленинградской области приняла сообщение от 55-летней женщины, проживающей в садоводстве "Северный Кировец". Она рассказала, что примерно час назад незнакомый мужчина проник в ее жилище, напал на неё, нанес телесные повреждения и пытался совершить насильственные действия сексуального характера. Жертве удалось защититься и обратиться за поддержкой к соседке, после чего злоумышленник сбежал с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате проведенной оперативной работы сотрудники управления уголовного розыска Всеволожского района установили личность виновного лица. Им оказался 37-летний нелегальный мигрант из Узбекистана. Преступник был задержан сотрудниками столичной полиции в Самаре и этапирован в Санкт-Петербург. Мужчина арестован в установленном законом порядке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти