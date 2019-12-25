  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные избили мигранта в квартире во Всеволожске
Сегодня, 8:57
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные избили мигранта в квартире во Всеволожске

0 0

Приезжий отправился на подработку грузчиком.

Полиция Калининского района разыскивает злоумышленников, напавших на приезжего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям обратился 25-летний гражданин Таджикистана с заявлением о том, что 18 марта у дома 3 по проспекту Маршала Блюхера он с целью подработки грузчиком встретился со знакомым и сел к нему в машину. Туда же подсели трое неизвестных и отвезли в квартиру дома 10 по Центральной улице во Всеволожске, где избивали заявителя, позже его отпустили.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: разыскиваются подростки, ограбившие прохожего на улице Вавиловых. 

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожск, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии