Неизвестные избили мигранта в квартире во Всеволожске

Приезжий отправился на подработку грузчиком.

Полиция Калининского района разыскивает злоумышленников, напавших на приезжего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился 25-летний гражданин Таджикистана с заявлением о том, что 18 марта у дома 3 по проспекту Маршала Блюхера он с целью подработки грузчиком встретился со знакомым и сел к нему в машину. Туда же подсели трое неизвестных и отвезли в квартиру дома 10 по Центральной улице во Всеволожске, где избивали заявителя, позже его отпустили.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV