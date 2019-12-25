Разыскиваются подростки, ограбившие прохожего на улице Вавиловых

Злоумышленники брызнули в лицо из перцового баллончика и забрали мобильный телефон Redmi.

Правоохранители Калининского района разыскивают подростков, которые причастны к грабежу у прохожего. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 24 марта в полицию обратился 25-летний местный житель с информацией о том, что около дома 11к4 по улице Вавиловых подростки избили его, брызнули в лицо из перцового баллончика и забрали мобильный телефон Redmi. Пострадавший был госпитализирован с химическим ожогом глаз, после мужчину отпустили домой. Ущерб оценен в 8 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV