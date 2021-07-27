  1. Главная
Нетрезвый мужчина распылил газ в медика "скорой" на Энгельса
Сегодня, 15:29
Напавшего увезли в отдел полиции.

В Выборгском районе Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи. Об этом пишет 30 декабря Neva.Today

Накануне утром сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал "тревога" с машины медиков, припаркованной возле магазина на проспекте Энгельса. Было установлено, что 25-летний местный житель в ходе оказания ему помощи распылил содержимое газового баллончика в одного из врачей, после чего попытался сбежать. Напавшего увезли в отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщина напала на фельдшера скорой помощи на улице Дыбенко. Ей выписано административное взыскание по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

