Женщина напала на фельдшера скорой помощи на Дыбенко

В субботу, 27 декабря, в полицию Невского района поступило заявление о женщине с агрессивным поведением и признаками наркотического воздействия рядом с домом №7, корпус 1 на улице Дыбенко, нуждающейся в сопровождении медицинским персоналом.

На место прибыла группа Росгвардии, которая обнаружила женщину 1998 года рождения, временно проживающую в Петербурге и зарегистрированную в Саратовской области. Приблизительно в 17:25 она внезапно атаковала бригаду скорой помощи, направившуюся по вызову, нанеся сотруднице-медику минимум три удара ногами. Из-за агрессии напавшей медсестра потеряла равновесие и пострадала, получив повреждение конечности.

Агрессивная пациентка была препровождена в медицинскую организацию для осмотра врачами, а затем передана представителям правопорядка. Впоследствии ей выписано административное взыскание по первой части статьи 6.9 КоАП РФ, после чего её отправили в камеру административного задержания. Пострадавшая сотрудница скорой помощи после необходимого лечения была отпущена домой в стабильном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

