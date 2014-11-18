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На предприятии в Сестрорецке женщина ударила ножом коллегу
Сегодня, 8:10
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На предприятии в Сестрорецке женщина ударила ножом коллегу

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Врачи зафиксировали колото-резаную рану на лопатке.

В Сестрорецке на предприятии по обслуживанию лифтов произошла поножовщина. Об этом пишет 78.ru. 

По информации источника, утром 23 июля на указанном объекте 33-летняя женщина напала на своего коллегу. Врачи осмотрели мужчину и зафиксировали колото-резаную рану на лопатке. Пострадавший был госпитализирован в больницу, все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что на заводе в Выборгском районе Петербурга женщину ранили стрелой из лука. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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