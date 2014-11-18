На предприятии в Сестрорецке женщина ударила ножом коллегу

Врачи зафиксировали колото-резаную рану на лопатке.

В Сестрорецке на предприятии по обслуживанию лифтов произошла поножовщина. Об этом пишет 78.ru.

По информации источника, утром 23 июля на указанном объекте 33-летняя женщина напала на своего коллегу. Врачи осмотрели мужчину и зафиксировали колото-резаную рану на лопатке. Пострадавший был госпитализирован в больницу, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на заводе в Выборгском районе Петербурга женщину ранили стрелой из лука. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV