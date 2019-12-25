Петербургские МФЦ начали принимать налоговые декларации

Процесс подачи декларации 3-НДФЛ через МФЦ удобен: нужно предоставить заполненный бланк декларации в бумажном виде и документы, подтверждающие заявленные доходы и расходы.

В МФЦ Петербурга начали принимать налоговые декларации. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 10 марта жители города могут подавать декларацию 3-НДФЛ в любом МФЦ. Эта возможность особенно актуальна для тех, кто хочет вернуть налог на доходы физических лиц за обучение, медицинские услуги, покупку жилья или инвестиции. Также это касается граждан, обязанных декларировать доходы от продажи имущества, включая квартиры и транспортные средства. Новая услуга быстро завоевала популярность — за первые дни работы через МФЦ декларации подали уже сотни петербуржцев.

Процесс подачи декларации 3-НДФЛ через МФЦ удобен: нужно предоставить заполненный бланк декларации в бумажном виде и документы, подтверждающие заявленные доходы и расходы.

Дата приема документов в МФЦ автоматически считается датой подачи в налоговый орган, что избавляет от необходимости посещать налоговую инспекцию. Таким образом, обращение в МФЦ упрощает процесс подачи декларации и экономит время.

Напоминаем, что декларационная кампания за 2024 год продлится до 30 апреля 2025 года, поэтому воспользоваться новой возможностью можно и нужно уже сейчас.

Фото: МФЦ Санкт-Петербурга