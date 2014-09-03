В Петербурге накрыли брачный бизнес по легализации мигрантов. Создано как минимум 20 "семей"

Был задержан 44-летний организатор схемы, злоумышленник полностью координировал процесс незаконной легализации иностранцев.

Полиция пресекла деятельность группы, которая организовала брачный бизнес по легализации мигрантов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Был задержан 44-летний организатор схемы, злоумышленник полностью координировал процесс незаконной легализации иностранцев. Также он выступал в роли "свахи". Вместе с пока неизвестными преступник приискивал женщин, готовых вступить в брак с приезжим за вознаграждение. После заключения фиктивного брака оформлялся полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы.

Поймали и фиктивных невест – пятерых горожанок и одну жительницу Всеволожска от 25 до 59 лет. Создано как минимум 20 "семей". "Невестам" избрали подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержаны подозреваемые в оформлении фиктивных патентов для 11 тыс. мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти