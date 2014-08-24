В Петербурге задержаны подозреваемые в оформлении фиктивных патентов для 11 тысяч мигрантов

В Петербурге задержали шестерых подозреваемых в оформлении фиктивных патентов.

Сотрудники полиции совместно с подразделениями Росгвардии провели оперативные мероприятия и задержали шестерых человек, которых подозревают в незаконном оформлении документов для мигрантов. В числе задержанных оказались трое граждан Узбекистана.

По данным следствия, участники группы предоставляли иностранным гражданам возможность получить патенты и продлевать сроки пребывания в стране при помощи фиктивных сведений. Для оформления документов использовали информационно-телекоммуникационные технологии, формируя пакеты бумаг с ложными отметками о трудоустройстве в организациях, которые фактически не осуществляли деятельность. Эти данные направлялись в подразделение по вопросам трудовой миграции и становились основанием для выдачи и продления патентов.

Предварительные расчеты показывают, что за два года через этот канал прошли более 11 тысяч мигрантов. В отношении всех выявленных иностранных граждан начата процедура аннулирования патентов. После завершения необходимых юридических действий их выдворят из России, а дальнейший въезд на территорию страны будет запрещен.

Фото: Piter.TV