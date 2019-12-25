На Васильевском острове росгвардейцы ликвидировали домашнюю наркоплантацию

В Петербурге задержали мужчину за выращивание конопли и сбыт марихуаны.

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального главка МВД задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в культивировании наркосодержащих растений и сбыте марихуаны в крупном размере. Силовую поддержку оперативникам оказали бойцы СОБР "Гранит" Росгвардии.

Обыск провели по адресу проживания подозреваемого – в доме на набережной Дудергофского канала в Василеостровском районе. В ходе мероприятия правоохранители обнаружили и изъяли более 40 кустов конопли, а также 14 полимерных пакетов с марихуаной. Общая масса изъятого наркотика составила 1284,5 грамма.

Помимо растений и готовой продукции, у мужчины нашли оборудование для выращивания и упаковки запрещённого вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-служба Росгвардии