В алкомаркете на Маршала Говорова петербуржец размахивал муляжом гранаты

Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

В Кировском районе росгвардейцы задержали местного жителя, который размахивал в магазине на улице Маршала Говорова предметом, похожим на гранату.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, 5 сентября сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о дебошире в алкомаркете. Были изучены камеры видеонаблюдения, чтобы установить его местоположение.

Злоумышленника 32 лет поймали в квартире на улице Новостроек. По словам задержанного, в руках он держал макет гранаты. Ее осмотрели и пришли в выводу, что это действительно муляж. Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

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Фото: пресс-служба Росгвардии