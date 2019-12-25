  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В алкомаркете на Маршала Говорова петербуржец размахивал муляжом гранаты
Сегодня, 16:55
390
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В алкомаркете на Маршала Говорова петербуржец размахивал муляжом гранаты

0 0

Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

В Кировском районе росгвардейцы задержали местного жителя, который размахивал в магазине на улице Маршала Говорова предметом, похожим на гранату. 

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, 5 сентября сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о дебошире в алкомаркете. Были изучены камеры видеонаблюдения, чтобы установить его местоположение. 

Злоумышленника 32 лет поймали в квартире на улице Новостроек. По словам задержанного, в руках он держал макет гранаты. Ее осмотрели и пришли в выводу, что это действительно муляж. Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: подростка отправили под домашний арест за выстрел в лицо сверстнице. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии