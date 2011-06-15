  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время рейда в Кронштадте транспортная полиция выявила находившегося в розыске мигранта
Сегодня, 13:10
254
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время рейда в Кронштадте транспортная полиция выявила находившегося в розыске мигранта

0 0

Его депортируют из страны.

Транспортные полицейские Петербурга выявили нарушителя в ходе рейдового мероприятия в акватории Финского залива в Кронштадте. 

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 3 марта, водные стражи порядка подошли к мужчине, который нарушал правила рыболовства. При составлении протокола он не предоставил документы. В отделе выяснилось, что 47-летний фигурант скрывался от правоохранителей с 2014 года из-за хищения имущества на родине. Его депортируют из страны. 

За зиму сотрудники патрульно-постовой службы на водном транспорте составили 192 протокола. 

Ранее на Piter.TV: на водоемах Пушкина прошел рейд. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кронштадт, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии