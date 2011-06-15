Во время рейда в Кронштадте транспортная полиция выявила находившегося в розыске мигранта

Его депортируют из страны.

Транспортные полицейские Петербурга выявили нарушителя в ходе рейдового мероприятия в акватории Финского залива в Кронштадте.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 3 марта, водные стражи порядка подошли к мужчине, который нарушал правила рыболовства. При составлении протокола он не предоставил документы. В отделе выяснилось, что 47-летний фигурант скрывался от правоохранителей с 2014 года из-за хищения имущества на родине. Его депортируют из страны.

За зиму сотрудники патрульно-постовой службы на водном транспорте составили 192 протокола.

