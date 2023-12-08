Наибольшее число детей мигрантов проживают в Подмосковье, Москве и Петербурге

Для проверки знаний русского языка организованы специальные площадки.

С 1 апреля в России действует новый закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Тестирование будет проводиться на базе общеобразовательных учреждений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, проблем с реализацией процедуры не выявлено.

По данным ведомства, наибольшее количество детей мигрантов обучается в Московской области (44 422 человека), Москве (25 963 человека), Санкт-Петербурге (19 622 человека) и Свердловской области (9 600 человек). Для проверки знаний русского языка организованы специальные площадки: в Москве открыто 6 центров тестирования, в Московской области и Санкт-Петербурге - по 18 учреждений, а в Свердловской области - более 45 образовательных организаций.

Регионы с высокой долей детей мигрантов уже применяют успешные практики языковой адаптации. Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявлял, что нововведение поможет улучшить интеграцию детей-инофонов в образовательный процесс. Тестирование призвано определить уровень владения русским языком перед зачислением в школу. Детей, не сдавших экзамен, направят на дополнительные занятия.

Ранее Piter.TV сообщал, что восьмиклассник оказался в больнице после драки около школы на Большой Монетной.

Фото: Piter.TV