Нагрузка на скорую помощь в Петербурге выросла из-за жары

Горожан просят не пить алкогольные напитки на солнце.

Количество вызовов скорой помощи в Петербурге выросло на 10% на этой неделе по сравнению с предыдущей. Это связано с установившейся жаркой погодой, сообщил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

В связи с этим горожан просят проявить особую осторожность: не находиться под открытым солнцем, снизить нагрузки, пить достаточное количество воды, следить за купающимися детьми и не оставлять открытыми окна, если дома есть маленькие дети. Кроме того, при нахождении на солнце стоит избегать употребления алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных.

Их прием провоцирует как совершение необдуманных поступков, так и приводит к ухудшению состояния человека. Жаркий воздух сам по себе является стрессовым фактором для организма, а при приеме алкогольных напитков его негативное воздействие усиливается. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых катастроф. Дмитрий Лисовец.

Также чиновник привел печальную статистику, сославшись на данные ВОЗ: каждая четвертая смерть мужчин от 20 до 24 лет обусловлена воздействие алкоголя.

Фото: Piter.tv



