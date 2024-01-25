Памятные знаки получили 15 участников СВО в Красногвардейском районе

Мероприятие дополнили номера артистов и творческих коллективов.

В Красногвардейском районе Петербурга 15 военнослужащих получили памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Петербурга".

По данным районной администрации, торжественная церемония состоялась в Красногвардейском центре культуры. С наградами участников СВО поздравил заместитель главы района Александр Рожков. Мероприятие дополнили номера артистов и творческих коллективов.

Знак учредили в феврале 2024 года, награду вручают военнослужащим, волонтерам, предпринимателям, сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее на Piter.TV: Петербургу потребуется создать 20 тыс. рабочих мест для участников СВО.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района