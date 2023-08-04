В Петербурге наградили лучших специалистов строительной отрасли

Мероприятие приурочено к празднику День строителя, который отмечается во второе воскресенье августа.

Накануне профессионального праздника строителям Санкт-Петербурга вручили награды за трудовые достижения. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце труда, рассказал портал "Строительный Петербург".

Представители строительного комплекса, среди которых руководители, инженерно-технические и линейные работники, отмечены Благодарственными письма вице-губернатора Санкт-Петербурга, Почетными грамота и Благодарностями Комитета по строительству Санкт-Петербурга, наградами Российского Союза строителей и Союза строительных объединений и организаций. Награды Правительства Петербурга лучшим строителям вручил председатель Комстроя Игорь Креславский.

В рамках церемонии знаками отличия за вклад в развитие Петербурга отмечены около 100 представителей строительного комплекса Северной столицы.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"