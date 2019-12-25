Во Дворце труда будут чествовать лучших специалистов строительной отрасли

Мероприятие состоится уже на следующей неделе.

Во Дворце труда 6 декабря в 16:00 будут чествовать лучших специалистов строительных профессий, организаций, руководителей строительных компаний. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лучших специалистов жюри определило в рамках Национального конкурса "СТРОЙМАСТЕР" и профессиональных соревнований, проводимых по Петербургу в следующих номинациях: "Лучшая бригада", "Лучший по профессии", "Лучшая строительная площадка", "Лучший бытовой городок", "Лучшая саморегулируемая организация по работе с рабочими кадрами", "Лучшая трудовая династия", "Ветеран строительной отрасли Санкт-Петербурга", "Лучший руководитель строительной компании, внесший личный вклад в повышение престижа рабочей профессии", "Лучшее учебное заведение по подготовке рабочих", "Лучшее СМИ, освещающее вопросы профобразования", "Лучшая социально ответственная компания". Всего будет награждено около 70 человек.

К мероприятию был издан ежегодный Каталог "Конкурсы профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга".

Фото: портал "Строительный Петербург" (архив)