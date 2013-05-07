Власти города вручили награды победителям и призёрам конкурса “Управляющий многоквартирным домом 2020 года”

Петербургские организации заняли все призовые места в двух номинациях.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Петербурга и Ленобласти Нина Леонтьева вручили награды победителям и призёрам конкурса "Управляющий многоквартирным домом 2020 года". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 15 апреля.

В конкурсе принимали участие четыре жилкомсервиса с городским участием в управлении и один частный, а также муниципальное предприятие Ленобласти.

Бондаренко отметил, что шесть лет назад состояние практически всех жилкосервисов "было плачевным". Однако на сегодняшний день ситуация улучшилась в разы.

Нам пришлось практически полностью перестроить работу управляющих компаний, разбирая каждый нюанс, каждый проблемный вопрос. На наших традиционных совещаниях мы продолжаем прицельно рассматривать деятельность управляющих компаний с городским участием, поскольку в работе с гражданами не бывает мелочей, - заявил вице-губернатор.

Отмечается, что все участники конкурса от Петербурга проходили предварительный региональный отбор, который был организован Жилищным комитетом в ноябре-декабре прошлого года. Финальный же этап конкурса проходил в Москве, где жюри рассматривало проекты от представителей управляющих компаний. А финалисты конкурса отбирались Экспертным советом.

В семи номинациях оценивались инновационный подход к работе, качество и масштабность изменений, а также эффективность организационно-технических решений и не только.

Петербургские организации заняли все призовые места в двух номинациях. Особое внимание уделили ЖКС № 2 Калининского района, ЖКС № 2 Кировского района, УК "КВС-комфорт", ЖКС № 1 Центрального района и Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района.

Напомним, что в Петербурге решают, как привлечь новые кадры в сферу ЖКХ.

Фото: gov.spb.ru