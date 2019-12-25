В Петербурге решают, как привлечь новые кадры в сферу ЖКХ

Городу нужно больше работников ручного труда.

Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил пересмотреть городские жилищные программы для привлечения в отрасль ЖКХ работников ручного труда. Власти хотят обеспечить возможность обучения детей работников дефицитных специальностей в профильных вузах и колледжах по целевому набору, а также оказать помощь в жилищном вопросе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вопрос надлежащего санитарного содержания улиц, дворов и многоквартирных домов города стоит остро. В ходе контрольных выездов мы видим положительную динамику, но обсуждая перспективы развития отрасли и предприятий, мы всегда упираемся в кадровый вопрос. сказал вице-губернатор.

Бондаренко отметил, что недостаток рабочей силы из-за эпидситуации возник не только в дорожной отрасли, но и в других тоже. Это касается не только Петербурга. В связи с этим жилищный блок развивает механизированную уборку. Новых работников также ждут. Специалистов ручного труда планируют премировать за качественную работу по итогам каждого сезона.

В качестве поддержки по жилищному вопросу власти могут предложить организовать общежития или обеспечить фиксированную компенсацию за аренду жилья.

Комплекс целевых мер будут прорабатывать и рассчитывать уже сейчас.

Фото: Piter.TV