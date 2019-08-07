В Петербурге наградили лучших социальных кураторов

В Северной столице работают 723 социальных куратора.

В Смольном прошла церемония награждения социальных кураторов, которые внесли значительный вклад в поддержку семей участников специальной военной операции (СВО). Губернатор лично поздравил и вручил им почетные грамоты и благодарности.

В Северной столице работают 723 социальных куратора. За каждой семьей участников СВО закреплен специалист, который помогает решать бытовые и социальные вопросы, включая оформление пособий, устройство детей в сады и школы, а также предоставление жилья.

Мария Шель, заведующая отделением психолого-педагогической помощи Центра семьи и детей Московского района, от имени коллег выразила благодарность за создание эффективной системы поддержки. Она подчеркнула, что их работа — вклад в укрепление страны.

Фото: Смольный