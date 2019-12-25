Перед судом в Ленобласти предстанет капитан катера, наехавший на мужчину в акватории Волхова

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В Ленобласти перед судом предстанет судоводитель за нарушение правил безопасности. Ему вменяют ч. 1.1 ст. 263 УК РФ, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В августе фигурант, управляя катером в акватории Волхова, наехал на мужчину, который находился в реке. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Дело направлено в Волховский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура