Перед судом в Ленобласти предстанет капитан катера, наехавший на мужчину в акватории Волхова

В Ленобласти перед судом предстанет судоводитель за нарушение правил безопасности. Ему вменяют ч. 1.1 ст. 263 УК РФ, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В августе фигурант, управляя катером в акватории Волхова, наехал на мужчину, который находился в реке. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Дело направлено в Волховский городской суд для рассмотрения по существу.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
